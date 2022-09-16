تشكيل لجنة لعلاج وتحصين الحيوانات بالأقصر

أوضح الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالأقصر أنه تم تشكيل لجنة بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات، إدارة البيئة بمجلس مدينة الأقصر، وقسم التفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر للتعاون مع أحد مستشفيات علاج الحيوانات وذلك في ضوء تفعيل دور المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات التنفيذية الحكومية في لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وتمت مناقشة أوجه التعاون في علاج وتحصين الخيول والدواب ضد مرض السعار في محافظة الأقصر، وكذلك المشاركة في أعمال تجميع الكلاب الضالة وإجراء عمليات خصي الذكور وتعقيم إناث الكلاب الضالة، وتحصينها ضد مرض السعار، وللحد من تكاثر الكلاب الضالة.