رئيسة وزراء اليابان تدعو إلى اتفاق سلام دائم خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني

دعت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي، إلى اتفاق سلام دائم خلال محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعد أن اتفقت واشنطن وطهران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين قبل انقضاء موعد نهائي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران ومدته عشرة أيام.

وفي مكالمة هاتفية دامت 25 دقيقة اليوم الأربعاء، قالت تاكايشي، إنها ناقشت مع بزشكيان اتفاق وقف إطلاق النار والوضع المحيط بمضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي يتم من خلاله نقل جزء كبير من إمدادات النفط في العالم، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وجرت المكالمة الهاتفية بعد أن اتفقت أمريكا وإيران على وقف لإطلاق النار، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.

والاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة حال دون تنفيذ تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير إيران بشكل شامل، إذا لم تستجب لمطالبه.

وقالت تاكايشي، للصحفيين في طوكيو: "لقد قلت أنه بينما نرحب بتلك الخطوات ونصفها بأنها إيجابية، فإن وقف التصعيد الفعلي للوضع له أهمية قصوى"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت: "لقد أعربنا عن أملنا في إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع ونهائي".

يشار إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، أعربت تاكايشي عن استعدادها للتحدث مع نظيريها الإيراني والأمريكي، بدون توضيح مدى عمق نيتها في الانخراط في أي جهود وساطة.

وتحدث وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحث إيران على الانخراط في جهود الوساطة من قبل دول أخرى وأعرب عن قلقه بشأن استمرار تبادل الهجمات، حسب بيان حكومي.