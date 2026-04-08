حزب الله يحذر من رد إيراني إذا لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار

حذر النائب في حزب الله، إبراهيم الموسوي، من رد إيراني ومن حلفائها في حال "لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وجاءت تصريحات الموسوي في أول تعليق يصدر عن الحزب في لبنان بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة باكستان.

وكان حزب الله قد انخرط في الحرب بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في 2 مارس، تضامنا مع طهران. ولم يصدر الحزب بيانا رسميا منذ إعلان وقف إطلاق النار، كما لم يتبن حتى الآن أي هجمات جديدة ضد إسرائيل.

في المقابل، نفت إسرائيل شمول لبنان في الاتفاق، مؤكدة أنها ستواصل ضرباتها ضد البلاد.

وقال الموسوي: "الاتفاق يشمل لبنان وفقا لبنوده، وقد أصرت إيران على إدراج ذلك".

وفي سياق متصل، أعلنت أطراف حليفة لإيران في مناطق أخرى، أبرزها جماعة "المقاومة الإسلامية" في العراق، أنها ستوقف هجماتها.

ووافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، وذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات مدمرة على البنية التحتية المدنية، بحسب وكالة رويترز.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في بيان إن طهران ستوقف الهجمات المضادة وتتيح مرورا آمنا عبر مضيق هرمز إذا توقفت الهجمات عليها.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان أن إسرائيل أيدت قرار تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين. وأضاف البيان أن وقف إطلاق النار لا ينطبق على لبنان.