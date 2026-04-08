تواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأربعاء شن غاراته على بلدات جنوبية لبنانية بالتزامن مع إنذار إسرائيلي لسكان جنوب نهر الزهراني.

وقصفّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً على بلدة صفد البطيخ في جنوب لبنان ، واستهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي سيارةً في محلة القاسمية وأفيد عن وقوع إصابات.

واستهدف الطيران الحربي الاسرائيلي بلدة بلاط بعدة غارات أسفرت عن تدمير عدد من المنازل، وفق " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ووجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً عاجلا إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني، طالباً منهم إخلاء منازلهم فوراً والتوجّه إلى شمال النهر.