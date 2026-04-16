أدنوك للغاز تعلن عودة الإنتاج من مجمع حبشان

أعلنت شركة الغاز الطبيعي الإماراتية "أدنوك" للغاز استعادة الإنتاج في مجمع حبشان للغاز الطبيعي بصورة مستدامة، في الوقت الذي تحاول فيه الشركة تقدير تأثير ونفقات الهجوم الإيراني الذي تعرضت له المنشأة يوم 8 أبريل أثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة تتواصل مع عملائها، كل بشكل منفرد، مشيرة إلى أن فائض الطاقة الإنتاجية في المجمع ساعد الشركة في التعامل بفعالية مع الحادث.

يذكر أن سقوط شظايا إثر اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية لهجوم استهدف المجمع يوم 8 أبريل أدى إلى اندلاع عدة حرائق، وإصابة شخصين من الجنسية الإماراتية وشخص من الجنسية الهندية بإصابات بسيطة.

وقبل ذلك الهجوم بأسبوع، تعرضت منشآت حبشان للغاز لهجوم أسفر عن أضرار جسيمة، إلى جانب وفاة مواطن مصري وإصابة أربعة أشخاص آخرين، اثنين من باكستان ومثلهما من مصر.