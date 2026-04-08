حزب اليسار الألماني يطالب بإغلاق قاعدة رامشتاين بسبب سياسة ترامب

دعت زعيمة حزب "اليسار" الألماني المعارض إينيس شفرتنر، المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى النأي بصورة حادة عن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب التهديدات الأمريكية لإيران والتوصل إلى تهدئة في اللحظة الأخيرة.

وقالت "شفرتنر"، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يجب أن تكون لأفعال ترامب عواقب: يجب إغلاق القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين".

وأضافت شفرتنر: "اتوقع من فريدريش ميرتس أن يوضح لألمانيا بسرعة علاقته المستقبلية مع الولايات المتحدة.. لدينا الحق في معرفة ما إذا كانت ألمانيا تريد أن تظل تابعة لسياسة أمريكية منفلتة".

واعتبرت شفرتنر، أنه من المخجل صمت ميرتس وزعماء أوروبيين آخرين إزاء تهديدات ترامب، مؤكدة ضرورة وجود رد مشترك.

وكان ترامب، هدد إيران بتدمير حضارتها.

وفي ليلة الثلاثاء / الأربعاء، جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل وقت قصير من انتهاء مهلة نهائية.