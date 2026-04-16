اندلاع حريق في مصفاة نفط بأستراليا

اندلع حريق في إحدى مصافي النفط العاملة في أستراليا خلال الليل، وفق ما أعلنت السلطات، اليوم الخميس.

وقالت خدمات الإطفاء إن فرقها استجابت في نحو الساعة 2315 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي لبلاغ عن حادث في وحدة البنزين الخاص بالسيارات داخل مصفاة تابعة لشركة "فيفا إنرجي" في مدينة جيلونج، على بعد نحو 70 كيلومترا جنوب غرب ملبورن، وذلك عقب ورود تقارير عن انفجارات وتصاعد ألسنة اللهب.

وأضافت أن الحريق لم يكن تحت السيطرة بعد، لكنه ظل محصورا في المنطقة التي بدأ فيها، واشتمل على وقود سائل وغازات، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات.

وقالت شركة "فيفا إنرجي" إن المصفاة في جيلونج، وهي واحدة من مصفاتين فقط ما زالتا تعملان في أستراليا، توفر أكثر من 50% من الوقود المستخدم في ولاية فيكتوريا، و10% من إجمالي احتياجات الوقود في البلاد. وتستطيع المصفاة معالجة ما يصل إلى 120 ألف برميل من النفط يوميا.

وقال وزير الطاقة كريس بوين لهيئة الإذاعة الأسترالية إن التأثير الرئيسي في هذه المرحلة يبدو أنه يتركز على إنتاج البنزين، بينما يستمر إنتاج الديزل ووقود الطائرات بمستويات منخفضة كإجراء احترازي للسلامة.

وأضاف: "أنا واثق من أن إنتاج البنزين سيستمر، لكنه قد يتأثر لبعض الوقت بطبيعة الحال"، واصفا الحريق بأنه "توقيت غير جيد".

وأشار إلى أن الحريق يبدو حادثا عرضيا، وأن تحقيقا سيُفتح في الواقعة.