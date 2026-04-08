أبو الغيط يرحب باتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف لاطلاق النار

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية باتفاق الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، مؤكدا على أنه خطوة مهمة في الإتجاه الصحيح يتعين التمسك بها وعدم تفويتها لخفض التصعيد ومنع انزلاق المنطقة لسيناريوهات كارثية.



وشدد أبو الغيط على ضرورة وقف إيران بشكل فوري كافة اعتداءاتها العسكرية على الدول العربية، وفتح مضيق هرمز للملاحة البحرية وتأمين امدادات الطاقة، مؤكدا على أن أية ترتيبات يتم التوصل إليها مستقبلاً بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن تضمن مصالح دول الخليج العربية التي تعرضت للاعتداءات الايرانية، وتحترم سيادتها وتراعي المحددات الأساسية لأمنها.

وأوضح الأمين العام أنه من الطبيعي والمنطقي أن يشمل الاتفاق - وكما أعلنت باكستان- لبنان، وانه تأسيساً علي ذلك فإن الجامعة العربية تطالب بأن تتولي الولايات المتحدة فرض ذلك علي الجانب الاسرائيلي الذي يرغب في إستمرار حملته الغاشمة علي لبنان دون التفات للاتفاق الذي تم التوصل إليه.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، تجديد أبو الغيط التأكيد على أن أمن المنطقة هو كلٌ لا يتجزأ، وأن المبادئ الواردة في الرؤية العربية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة تظل هي الأساس الصلب لسلام مستدام.