قتلى وجرحى في سلسلة غارات روسية على مناطق متفرقة من أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت روسيا موجة من الغارات الجوية خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، أحدهما طفل، حسبما أفاد مسؤولون محليون اليوم الخميس.

وقال تيمور تكاتشينكو، المسؤول العسكري في كييف، عبر تطبيق تليجرام إن 18 شخصا أصيبوا أيضا. وأفاد رئيس البلدية فيتالي كليتشكو بأن من بين الضحايا طفل /12 عاما/ وامرأة/ 35 عاما/.

وأفاد صحفيون من صحيفة كييف إندبندنت بوقوع سلسلة انفجارات مع سقوط الصواريخ على المدينة على موجات عدة.

وقال تكاتشينكو إن أضرارا لحقت بمبان سكنية وتجارية في عدد من الأحياء، حيث أنقذت خدمات الطوارئ طفلا من تحت أنقاض مبنى سكني متضرر. ويخضع الطفل ووالدته للعلاج.

ولم يتضح بعد الحجم الكامل للأضرار والإصابات مع استمرار الهجمات حتى ساعات الصباح الباكر.

كما صدرت إنذارات بالغارات الجوية في مناطق أخرى. وفي دنيبرو، لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 27 آخرون في غارة، حسبما قال المحافظ أولكسندر هانزا على تليجرام.

كما أفاد الحاكم أوليج كيبر عبر تطبيق تليجرام بوقوع انفجارات خلال الليل في مدينة أوديسا الساحلية. وأصاب هجوم بطائرة مسيرة روسية مساء الأربعاء مبنى سكنيا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ستة آخرين.