ماليزيا تتسلم معدات متخصصة لدعم فريق مراقبي رابطة آسيان على الحدود بين كمبوديا وتايلاند

تسلمت ماليزيا، من اليابان معدات متخصصة لمراقبة وقف إطلاق النار لدعم فريق مراقبي آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) على الحدود الكمبودية التايلاندية، في إطار برنامج المساعدة الأمنية الرسمية.

ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية، اليوم الأربعاء، عن سفير اليابان لدى ماليزيا، شيكاتا نوريوكي، قوله إن معدات الدعم تشمل أجهزة لاسلكية محمولة، ومناظير، وأجهزة كمبيوتر محمولة (لابتوب)، وطابعات، وشاشات عرض كبيرة.

وأضاف: "سوف يتم نشر هذه المعدات في قواعد عمل فريق مراقبي آسيان في كلا البلدين، لتعزيز المراقبة والتواصل والتنسيق".

وأشار نوريوكي، إلى أن "ماليزيا كانت قد قامت في العام الماضي، بصفتها رئيسة للآسيان، بدور محوري في تيسير التوصل إلى اتفاق بشأن آليات تنفيذ وقف إطلاق النار، بما يشمل وقف جميع الهجمات".