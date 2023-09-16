يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددا من المشروعات الصحية بقرية سدس الأمراء مركز ببا ببني سويف، ضمن الزيارة التي تشهد افتتاح العديد من المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتشمل المشروعات المقرر افتتاحها بقرية سدس الأمراء في مركز ببا بقطاع الصحة، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس «إنشاء جديد» والذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

ويتفقد الرئيس كذلك، عددا من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء.

ونقدم لكم بثا مباشرا لفعاليات الزيارة، نقلا عن القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر موقع "يوتيوب":