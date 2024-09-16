اختتمت فعاليات الدورة السادسة من ملتقى «ميدفست – مصر» التي استمرت على مدار أربعة أيام متواصلة، تم خلالها عرض العديد من الأفلام المصرية والأجنبية التي ناقشت الموضوع الأساسي لدورته هذا العام "العلاقات"، إضافة إلى عقد العديد من الحلقات النقاشية والماستر كلاس في لقاءات جمعت بين النجوم وصناع السينما والأطباء النفسيين.

بدأت فعاليات حفل الختام بمراسم السجادة الحمراء التي شهدت حضور عدد كبير من صناع السينما، منهم: الفنان رمزي لينر، المخرج هاني خليفة، المخرج أمجد أبو العلا، الدكتورة ميرفت أبو عوف مدير القسم الإعلامي بالجامعة الأمريكية، المخرج ناجي إسماعيل، الدكتور نبيل القط، سارة بسادة، المنتج صفي الدين محمود، المنتج تيمور تيمور، السيناريست سمر طاهر وآخرون.

بدأ الحفل بعرض أغنية للفنان هاني عادل قدمها خصيصا للمهرجان وتغنى بها في حفل الافتتاح، حيث تحدثت عن الأفلام والمشاعر التي تتولد لدى الجمهور عند مشاهدة حكايات مختلفة على الشاشة. ثم صعدت المنتجة آية دوارة، المدير التنفيذي لورشة سرد وأحد الداعمين لملتقى «ميدفست- مصر» منذ أربع سنوات، وأثنت على المجهود الكبير الذي يشهده الملتقى من عام لآخر. كما أوضحت أن هذه الدورة شهدت توسعًا كبيرًا في الجوائز، لتصل إلى عشر جوائز.

في كلمته، أعرب مينا النجار، مؤسس ملتقى «ميدفست – مصر»، عن سعادته بالدورة السادسة التي نجحت في تقديم العديد من الجلسات النقاشية والماستر كلاس، إضافة إلى عروض الأفلام التي شهدت حضورًا كبيرًا. وقال: "لا يوجد فرحة تضاهي مشاهدة الجمهور يغادر قاعة السينما معبرا عن رأيه فيما شاهده. وقد كان تواجد الجمهور في المهرجان أحد أهم أهدافنا لهذا العام".

وأضاف النجار: "سعدنا بتقديم حلقات نقاشية للأطباء، إذ شاهدوا الفنون من وجهة نظر مختلفة. وأود أن أشكر كل صناع الأفلام المشاركة، فقد فتح كل فيلم منها أفقًا أكبر للنقاش وبعث بأفكار جديدة".

وجه النجار الشكر لكل الداعمين للملتقى، وخاصة السفارة البريطانية التي ساهمت في إقامة نوادي سينما في المحافظات. وأوضح أنه أصبح هناك ستة نوادي للملتقى في المحافظات إضافة إلى العروض الأونلاين.

بعد ذلك، تم الإعلان عن الفائزين بجوائز المهرجان والتي جاءت كالتالي:

أولاً: مسابقة "من النص إلى الشاشة"، حيث صعد أعضاء لجنة التحكيم: المخرج أمجد أبو العلا، المنتج صفي الدين محمود، وحنين شاهين من السفارة البريطانية، وأعلنوا عن نتائج المسابقة. وقرروا هذا العام منح ثلاث جوائز: اثنان منها لدعم إنتاج الأفلام وجائزة لتطوير السيناريو.

الجوائز هي: ٢٥٠ ألف جنيه مصري لدعم إنتاج فيلمي "أصفر" لشروق هلال، و"فين قلبي يا ناس" لسارة مراد. ٥٠ ألف جنيه مصري لدعم تطوير السيناريو، فاز بها فيلم "كشف مستعجل" لهيلينا سعدالله.

ثانياً: الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، والتي بلغ عددها ١٧ فيلماً. وترأس لجنة التحكيم المخرج هاني خليفة الذي شكر إدارة الملتقى على إتاحة الفرصة له لمشاهدة أفلام قصيرة عالية الجودة. وشارك في عضوية اللجنة: المخرج كريستوف صابر، المنتج الأردني بسام الأسعد، في حين اعتذرت المخرجة نادين خان والدكتورة هنا أبو الغار عن حضور حفل الختام.

وتضمنت جوائز المسابقة ما يلي:

جائزة الجمهور، فاز بها فيلم "بتتذكري" للمخرجة داليا نيمليش وتسلمها المنتج محمد تيمور.

جائزة أفضل فيلم مصري بقيمة عشرين ألف جنيه، فاز بها فيلم "ماما" للمخرج ناجي إسماعيل.

جائزة أفضل فيلم ذهبت للنرويجي "لا شيء ينتهي تمامًا"، وتسلمها المخرج أحمد نبيل.

جائزة أفضل مخرج صاعد، وفازت بها المخرجة ملك الصياد، التي ستحصل على رحلة لحضور مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة.

في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي أقيمت بالتعاون مع منصة "فلوج"، كشف رئيس لجنة التحكيم خالد طاهر عن اختيار ٣٠ عملاً لـ٢٧ مصورًا من بين ٦٠٠ مشارك، بالإضافة إلى تصفية ٤٨ مشروعًا إلى ستة مشاريع فقط.

في فرع الصورة الفردية، فاز كل من أحمد الخواجة وأحمد عادل. أما فيما يتعلق بالمشروعات التي تحكي قصة عبر سلسلة من الصور، فاز أحمد جاد بمشروعه الذي يرصد فكرة علاقة الغياب والحضور في العلاقات الإنسانية.

شهد ملتقى «ميدفست – مصر» خلال دورته السادسة تكريم الفنانة صبا مبارك والدكتور روبرت إبرامز لإسهاماتهما في السينما والصحة، وذلك خلال حفل الافتتاح الذي انطلق الخميس الماضي في الجامعة الأمريكية.

على مدار أيام الملتقى، تم عرض العديد من الأفلام التي تناولت فكرة العلاقات الإنسانية، وهي شعار الدورة، من خلال أربعة برامج أساسية ضمن المسابقة الرسمية:

برنامج "صورة العيلة" عرض أفلام: رفقاء سكن (روائي - مصري)، كل شيء سيكون على ما يرام (روائي – كندا)، طوال الليل (روائي – المملكة المتحدة)، قلت لك (تسجيلي – أمريكي، مصري).

برنامج "صورتي أنا وأنت" عرض أفلام: اليوم الذي رأيتك فيه (مصر)، أسبوع ويومين (مصر)، Ghost Gear (أستراليا)، بتتذكري (لبنان)، إيميلي (أمريكا).

برنامج "برواز فاضي" عرض أفلام: أبي لم يمت بعد (مصر)، زي الشمس (مصر)، ماما (مصر)، 9 متر (الدنمارك).

برنامج "برواز مكسور" تضمن أفلام: ليس في الثمانينات (ألمانيا)، أحمر (مصر)، عضلة (أمريكا)، لا شيء ينتهي تمامًا (النرويج).



