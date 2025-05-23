دعا عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، راندي فاين، إلى قصف قطاع غزة بالسلاح النووي، ووصف القضية الفلسطينية بـ"الشريرة".

وقال فاين، خلال مقابلة عبر قناة "فوكس نيوز"، إن "الحقيقة أن القضية الفلسطينية هي قضية شريرة".

وجاء ذلك تعليقا على حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء أمس، وأسفرت عن إصابة اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية أثناء وجودهما خارج متحف التراث اليهودي قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، حيث كانت تعقد فعالية للجنة اليهودية الأمريكية.

وأضاف أن "النهاية الوحيدة للصراع في غزة تتمثل في الاستسلام الكامل والتام من قبل كل من يدعم الإرهاب الإسلامي"، على حد تعبيره.

وتابع: "في الحرب العالمية الثانية، لم نتفاوض على استسلام مع النازيين، ولم نتفاوض مع اليابانيين. لقد استخدمنا القنابل النووية مرتين ضد اليابان من أجل تحقيق استسلام غير مشروط".

وقال النائب الأمريكي: "ينبغي أن يكون الموقف ذاته في هذا السياق، فهناك خلل عميق جدا في هذه الثقافة ويجب القضاء عليه".