تعادل منتخبا غينيا بيساو مع سيراليون بنتيجة 1-1 في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتقلصت حظوظ المنتخبين في التأهل المباشر للمونديال بهذا التعادل إذ يتأهل المتصدر مباشرة لنهائيات البطولة التي ستقام في يونيو 2026.

وعلى ملعب 24 سبتمبر في غينيا بيساو تقدم منتخب سيراليون بفضل هدف كي كامارا في الدقيقة 45+1، وفي الدقيقة 74 أدرك ماما بالدي التعادل لأصحاب الأرض.

التعادل رفع رصيد سيراليون للنقطة الـ 9 في المركز التاسع قبل لقاء إثيوبيا في الجولة المقبلة، فيما ارتفع رصيد بيساو لـ 7 نقاط في المركز الرابع قبل لقاء جيبوتي في الجولة الثامنة.