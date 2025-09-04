مباحثات تركية مغربية لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث مصطفى توزجو نائب وزير التجارة التركي، الخميس، مع مسؤولين مغربيين تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية في المغرب كريم زيدان، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة في العاصمة الرباط.

وخلال الاجتماعات الثنائية، تم تأكيد التزام البلدين بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وفق مراسل الأناضول.

وفي تصريح صحفي، ذكر توزجو أنهم عقدوا اجتماعات ثنائية مثمرة للغاية، تمت خلالها مناقشة فرص الاستثمار وسبل تطوير التجارة الثنائية.

وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2006، حققت نتائج إيجابية لكلا البلدين.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماعات فنية لتوسيع اتفاقية التجارة الحرية السارية منذ 2006، بما يتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين.

وأفاد بأن أكثر من 250 شركة تركية تعمل حاليا في المغرب، باستثمارات تناهز مليار دولار وتوفر حوالي 20 ألف فرصة عمل.

بدروه، صرح حجيرة بأن زيارة المسؤول التركي تجسد الرغبة الجادة لأنقرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الرباط والارتقاء به إلى مستويات أكثر طموحاً.

وأضاف أن هذه اللقاءات تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التجارية الثنائية والسعي نحو تحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري.