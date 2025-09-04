اجتماعات مكثفة لرئيس اتحاد الطائرة مع اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للشباب

عقد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة سلسلة اجتماعات مكثفة مع الإعلامية مني عبد الكريم أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير بطولة افريقيا للشباب، وحضر الاجتماعات رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنظمة للبطولة، المقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 11 وحتى 21 سبتمبر الجاري على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت الاجتماعات وضع النقاط فوق الحروف وتحديد مهام واختصاصات كل لجنة لضمان خروج البطولة بصورة تليق باسم ومكانة مصر.

وتناولت الاجتماعات مناقشات هامة تم خلالها تحديد اختصاصات كل لجنة قبل استضافة مصر للحدث الافريقي الهام.

من جانب آخر، تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر موافقات 9 دول على المشاركة في البطولة، وهي: مصر، نيجيريا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، المغرب، رواندا، تونس، زيمبابوي، بالإضافة إلى جنوب السودان التي تسجل مشاركتها الأولى في حدث رياضي قاري.

ووجه مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة الشكر إلى السيدة، بشري حجيج رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة على دعمها ومساندتها للاتحاد المصري للعبة.

وأنهى مجلس إدارة الاتحاد كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة.

ومن المقرر أن تبدأ الوفود في الوصول إلى القاهرة يوم 11 سبتمبر، فيما يقام حفل افتتاح البطولة يوم 13 من نفس الشهر بالتزامن مع انطلاق المنافسات، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقد أسند مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة رئاسة اللجنة المنظمة للإعلامية منى عبد الكريم، فيما تم تكليف حسن عابد بمهام مدير البطولة.

كما يرأس بعثة المنتخب المصري اللواء خالد أبو زينة، نائب رئيس الاتحاد.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة اقتصار الحضور على حاملي بطاقات الاتحاد والدعوات الرسمية لأسرة اللعبة فقط.