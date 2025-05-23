مسئول لبناني: الدولة لن تتوانى عن استرداد حقها وتحرير أراضيها المحتلة

أكد المدير العام للأمن العام اللبناني حسن شقير، اليوم الجمعة، أن الدولة اللبنانية لن تتوانى عن استرداد حقها وتحرير أراضيها المحتلة.

وقال شقير، في كلمة وجهها إلى العسكريين اللبنانيين، في الذكرى الخامسة والعشرين لتحرير الجنوب، إن الذكرى "تأتي هذا العام والعدو الإسرائيلي لا يزال يحتل خمس نقاط جديدة، بالإضافة إلى الأراضي المحتلة على الخط الأزرق ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بينما تتواصل جهود السلطات الرسمية لدى المجتمعين العربي والدولي من أجل إنهاء الاحتلال، وإرغام العدو على احترام مندرجات القرار 1701 واستعادة السيادة الوطنية".

وأضاف "كونوا على ثقة بأن الدولة اللبنانية بقيادة الرئيس جوزف عون بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، لن تتوانى عن استرداد حقها وتحرير أراضيها المحتلة بدعم من الشعب اللبناني والدول العربية والصديقة، وستعود المناطق المحتلة الى الدولة وأهلها ويتحرر الجنوب، ويوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الجوية والبحرية للسيادة الوطنية مهما طال الزمن".

وحث المسئول اللبناني العسكريين على "التمسك بشعار الأمن العام تضحية وخدمة، من أجل حماية لبنان إلى جانب القوى العسكرية والأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني، ومساعدة المواطنين وتسهيل معاملاتهم وإنجازها بالسرعة الممكنة استناداً إلى القوانين والتعليمات، إذ لا تقل المهمة هذه شأناً عن تحرير الأرض والدفاع عن الوطن".

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية كانت انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 مايو عام 2000، بعد احتلالٍ دام 22 عاما باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والجزء الشمالي من بلدة الغجر.

ويحتفل لبنان بعيد المقاومة والتحرير في يوم 25 مايو من كل عام، ويعتبر هذا اليوم يوم عطلة وطنية.