الكونغو الديمقراطية ترفع الحصانة عن الرئيس السابق كابيلا لدعمه المزعوم للمتمردين

صوت مجلس الشيوخ في الكونغو الديمقراطية بأغلبية كاسحة لرفع الحصانة البرلمانية عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا، مما يمهد الطريق لمحاكمته على الدعم المزعوم للمتمردين شرقي البلاد.

وقال جون- ميشيل ساما لوكوندي رئيس مجلس الشيوخ أمس الخميس بعد التصويت: "يجيز مجلس الشيوخ محاكمة جوزيف كابيلا ورفع الحصانة عنه".

ولم يعلق كابيلا على رفع حصانته.

وقال وزير العدل كونستانت موتامبا إن الرئيس السابق متهم "بالخيانة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والمشاركة في حركة متمردة" شرقي البلاد.

وزعم الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي العام الماضي أن كابيلا يدعم متمردي إم 23 المدعومين من رواندا و"يدبر معهم تمردا" في شرق الكونغو، وهذا زعم ينفيه كابيلا.

وقاد كابيلا الكونغو من عام 2001 إلى عام 2019، وتولى منصبه في سن 29 عاما ومدد ولايته عن طريق تأجيل الانتخابات لمدة عامين بعد انتهاء ولايته في عام 2016. كان قد تم اغتيال والده الرئيس السابق لوران كابيلا في عام 2001.

وعاد كابيلا الشهر الماضي إلى الكونغو بعد مغادرته عام 2023، ويعزى ذلك جزئيا إلى تدهور العلاقات مع حكومة الرئيس تشيسكيدي.

ووصل إلى مدينة جوما الشرقية التي يسيطر عليها المتمردون، حيث كان يعتزم "المشاركة في جهود السلام"، وفقًا لأحد معاونيه.