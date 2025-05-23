رئيس بعثة الحج: وصول 9360 حاجا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة

تتزايد أعداد حجاج بعثة القرعة الوافدين إلى مكة المكرمة من مصر أو عقب تفويجهم من المدينة المنورة بعد انتهاء إقامتهم فيها وزيارتهم للرسول الكريم.

وأعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، وصول 9360 حاجا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة حتى الآن.

وأوضح رئيس البعثة لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط بالمدينة المنورة، اليوم الجمعة، أنه وصل إلى مكة المكرمة 1810 حجاج قادمين من مصر و2000 حاج تم تفويجهم من المدينة المنورة، بالإضافة إلى 5550 حاجا سبق وصولهم إلى مكة المكرمة.

وقال إن مسؤولي بعثة القرعة كانوا في استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فور وصولهم؛ لمتابعة إجراءات الوصول والتفويج إلى مكة المكرمة، استعدادا لتسكينهم في فنادقهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.

وأشار إلى قيام مسئولي بعثة حج القرعة يوميا، بمراجعة إجراءات تسكين الحجاج بمقار إقامتهم، قبل وصولهم؛ للتأكد من جاهزيتها وتزويدها بكافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، وكذلك سرعة إنهاء إجراءات تسكينهم فور وصولهم .

ونظم مسؤولو البعثة المصرية احتفاليات في فنادق الإقامة في مكة المكرمة لاستقبال أفواج الحجاج حيث تم استقبالهم فيها بالورود وتوزيع هدايا عليهم وتخصيص عدد من أعضاء البعثة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة منذ وصولهم إلى المطار وحتى تسكينهم في غرفهم.

وأعرب الحجاج عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم الممتاز واهتمام مسؤولي البعثة بتنظيم رحلة الحج على أعلى مستوى.

كما تم تفويج حجاج المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بحافلات حديثة وهم يرتدون ملابس الإحرام حيث توقفوا في مسجد "أبيار علي" للإحرام قبل أن يدخلوا مكة المكرمة مرددين "لبيك اللهم لبيك" لأداء عمرة القدوم، فيما تم شحن حقائبهم بسيارات خاصة وصلت قبل وصولهم لفنادق الإقامة حيث وجد كل حاج حقائبه أمام غرفته.

وأشاد الحجاج بقرب الفنادق من الحرم المكي ومستواها المتميز ووجهوا الشكر لمسؤولي البعثة على جهودهم.

وشدد رئيس البعثة على أن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار ال24 ساعة؛ لتقديم كل التيسيرات لحجاج القرعة، ابتداء من سفرهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.