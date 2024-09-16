 المصري يدرس نقل مبارياته في الموسم الجديد إلى ستاد العاصمة الإدارية - بوابة الشروق
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المصري يدرس نقل مبارياته في الموسم الجديد إلى ستاد العاصمة الإدارية


نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 2:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 2:51 ص

يدرس مسؤولو نادي المصري البورسعيدي أكثر من خيار بشأن الملعب الذي يستضيف مباريات الفريق في الموسم الجديد 2025/2024.

كشف رجب عبد القادر نائب رئيس النادي البورسعيدي أن هناك محاولات لإقناع المسؤولين بتغيير ملعب الفريق، مضيفا أن هناك مفاضلة بين ستاد العاصمة الإدارية وهيئة قناة السويس وستاد الإسماعيلية.

وأكد عبد القادر عبر قناة النهار أن لقاء الإياب أمام الهلال الليبي في كأس الكونفدرالية سيقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية الذي يستضيف مباريات الفريق في المواسم الأربعة الأخيرة.

 في سياق متصل، أبدى رجب عبد القادر ثقته في قدرة الفريق على تعويض خسارته بنتيجة 3/2 أمام الهلال الليبي أمس الأحد، والتأهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية.


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