 دوري أبطال آسيا للنخبة.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين - بوابة الشروق
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دوري أبطال آسيا للنخبة.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين

محمد جلال
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 10:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 10:27 ص

تنطلق اليوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري، مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تقام 4 لقاءات ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتقام مباراتين مساء اليوم في تمام السابعة مساءً، حيث يلاقي الشرطة العراقي نظيره النصر السعودي، بينما يلعب العين الإماراتي أمام السد القطري.

ويدخل النصر السعودي، مباراة الشرطة العراقي في غياب كريستيانو رونالدو قائد الفريق الذي يعاني من عدوى فيروسية بحسب ما كشف بيان النادي.

وتقام مباراتين في التاسعة مساءً، حيث يلعب فريق الاستقلال الإيراني أمام الغرافة القطري، فيما يستضيف أهلي جدة السعودي نظيره بريسبوليس الإيراني.

وإليكم أبرز المباريات اليوم

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة العراقي - النصر السعودي - الساعة 7 مساءً - Bein Sports AFC 2.

العين الإماراتي - السد القطري - الساعة 7 مساءً - Bein Sports AFC.

الاستقلال الإيراني - الغرافة القطري - الساعة 9 مساءً - Bein Sports AFC 1.

أهلي جدة - بريسبوليس الإيراني - الساعة 9 مساءً - Bein Sports AFC 3.

الدوري الإسباني 

رايو فاييكانو - أوساسونا - الساعة 10 مساءً - بى إن سبورتس 3HD.


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