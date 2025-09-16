السلطات الأمريكية تأمر بإنهاء الشراكة بين شركتي الطيران دلتا أيرلاينز وأيرومكسيكو

بدأ وزير النقل الأمريكي شون دافي تنفيذ تهديده بإجبار شركة الطيران الأمريكية دلتا أير لاينز وإيرومكسيكو المكسيكية على إنهاء شراكتهما طويلة الأمد، بسبب مخاوفه من عدم إنصاف المكسيك لشركات الطيران الأمريكية.

وقال دافي اليوم الثلاثاء، إن وزارة النقل ستلغي الحصانة التي تتمتع بها شركتا الطيران من قواعد مكافحة الاحتكار منذ عام 2016، والتي سمحت لهما بتحديد أسعار وجدولة رحلاتها بشكل مشترك وتقاسم الإيرادات. وقال إنه من غير المنطقي الإبقاء على هذا الوضع طالما أن المكسيك تمنح شركات الطيران المحلية ميزة غير عادلة من خلال القيود التي فرضتها على رحلات الركاب والبضائع إلى مدينة مكسيكو سيتي قبل عدة سنوات.

يمثل هذا النزاع أزمة جديدة لشركات الطيران في ظل النزاع التجاري الأوسع بين الولايات المتحدة والمكسيك، بسبب الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس دونالد ترامب الجمركية فرضها على منتجات المكسيك ومخاوفه بشأن أمن الحدود.

ويركز دافي على ما إذا كانت إجراءات المكسيك لإجبار شركات الطيران على الانتقال من مطار بينيتو خواريز الدولي الرئيسي إلى مطار فيليبي أنجليس الدولي الأحدث، الذي يبعد أكثر من 48 كيلومترا عن المطار القديم يمثل انتهاكًا لاتفاقية تجارية بين البلدين، ويمنح شركات الطيران المكسيكية أفضلية.

وقال دافي إن "الوعود الفارغة لا قيمة لها. بعد سنوات من استغلال الولايات المتحدة ومسارنا المهني، نحتاج إلى رؤية إجراءات حاسمة من المكسيك تحقق تكافؤ الفرص وتعيد العدالة".

وعندما أعلن دافي هذا التهديد في يوليو، قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إن نقل عمليات الشحن من مطار مكسيكو سيتي الرئيسي إلى المطار الجديد كان قرارا فنيا، وأن أي تغيير جديد يجب أن يستند إلى معايير فنية ويعطي الأولوية للسلامة.

وأضافت رئيسة المكسيك: "لا يوجد مبرر لفرض أي عقوبات تتعلق بهذا الأمر"، موضحة أن قرار المكسيك لم يكن ضد أي شركة طيران أمريكية، بل جاء لتخفيف الازدحام في مطار بينيتو خواريز القديم بالعاصمة.

وأقرت بأن بعض الشركات الأمريكية اشتكت عند حدوث التغيير، لكنها قالت إنها تكيفت مع الوضع الجديد.