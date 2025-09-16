تعافي الناتج الصناعي في منطقة اليورو خلال يوليو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء تعافي الناتج الصناعي في منطقة اليورو بوتيرة بسيطة خلال يوليو/تموز الماضي، بفضل تحسن إنتاج السلع الاستهلاكية والرأسمالية.

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن الناتج الصناعي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة زاد بمعدل 3ر0% شهريا خلال يوليو، مقابل انكماشه بنسبة 6ر0% خلال يونيو، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 4ر0%.

ومن بين المجموعات الصناعية الرئيسية، شهد إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة أكبر نمو في يوليو بنسبة 5ر1%، في حين ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 3ر1% والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 1ر1%، في المقابل زاد إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 5ر0% فقط.

في الوقت نفسه، انكمش إنتاج الطاقة خلال يوليو بنسبة 9ر2%.

وعلى أساس سنوي، بلغ معدل نمو الإنتاج الصناعي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 8ر1% خلال يوليو، مقابل 7ر0% خلال يونيو.

وارتفع الإنتاج الصناعي في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2ر0% شهريا خلال يوليو، وبنسبة 8ر1% سنويا.

وجاء أعلى معدل للنمو الشهري للناتج الصناعي على مستوى الاتحاد الأوروبي كرواتيا والمجر وسلوفينيا، بينما سجلت إستونيا ومالطا والسويد أكبر تراجع في الناتج الصناعي خلال يوليو.

من ناحية أخرى أظهر تقرير آخر صادر عن يوروستات أن تكاليف العمالة ارتفعت خلال الربع الثاني بنسبة 6ر3% سنويا، مقابل ارتفاعها بنسبة 4ر3% خلال الربع الأول.

ومن بين المكونين الرئيسيين لتكاليف العمالة، ارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 7ر3%، في حين ارتفعت التكاليف غير المتعلقة بالأجور بنسبة 4ر3%.