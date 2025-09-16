إعلام حوثي: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف ميناء الحديدة اليمني

قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف ميناء الحديدة اليمني.

وصرح المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، عبر منصة إكس، بأن دفاعاتهم الجوية تتصدى للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على اليمن.

جاء ذلك في وقت أفادت فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنَّ سلاح الجو بدأ هجومًا على على ميناء الحديدة.

وسبق أن أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارًا لإخلاء ميناء الحديدة اليمني تمهيدًا لقصفه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس: «إنذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن.. سيهاجم الجيش في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الإرهابي هناك».

ودأبت إسرائيل على شن هجمات عنيفة على اليمن ضمن ما تقول إنه تفكيك للقدرة العسكرية لجماعة الحوثي ردًا على هجماتها على إسرائيل التي تقول الجماعة إنها تأتي مناصرة لغزة.

وبينما تزعم إسرائيل أن توجه ضربات على أهداف عسكرية حوثية، إلا أن الجماعة التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال اليمن ولا تحظى حكومتها باعتراف دولي تقول إن الغارات الإسرائيلية تستهدف أعيانًا مدنية.