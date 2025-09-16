 جيش الاحتلال: هجومنا في مدينة غزة مستمر حتى تحقيق أهداف الحرب.. وسنقطع المساعدات عنها - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
جيش الاحتلال: هجومنا في مدينة غزة مستمر حتى تحقيق أهداف الحرب.. وسنقطع المساعدات عنها

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 - 6:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 - 6:35 م

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن الهجوم في مدينة غزة مستمر حتى تحقيق أهداف الحرب، مؤكدًا أن الجيش سيقطع المساعدات عنها.

وأضف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن الجيش يسيطر على مناطق واسعة في غزة، بعد العمليات القوية للقوات في حي الزيتون والشيخ رضوان وجباليا.

وأشار إلى أن «تلك العمليات خلقت الظروف العملياتية لتعميق القتال داخل غزة»، قائلًا إن الطيران الحربي قصف على مدار الأسبوع الماضي، أبراجًا في المدينة.

وزعم أن «تلك الأبراج مبانٍ إرهابية تستخدمها حماس لتعقب وتهديد جيش الاحتلال»، مُدعيًا أن «حماس تستغل السكان كدروع بشرية وتمنعهم من الخروج من مناطق القتال بالقوة».

وأعلن نزوح أكثر من 350 ألف شخص من مدينة غزة، متعهدًا بشن عمليات قوية في عدة جبهات، بالتوازي مع الاجتياح البري.

واستشهد بقصف أهداف في جنوب لبنان أمس، وقصف البنى التحتية في ميناء الحديدة في اليمن، مضيفًا: «لا مكان آمن للإرهاب، لا في أنفاق غزة أو في أماكن أخرى، ونحافظ على الاستعداد والجاهزية في كل الجبهات».

