4 أهداف مرشحة للأفضل في الجولة السادسة للدوري

كشفت رابطة الأندية المحترفة، عن منافسة رأسية محمود تريزيجيه وإنهاء عمر جابر، إلى جانب ثنائية أخرى، على جائزة أفضل هدف في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

واطلقت رابطة الأندية فتح التصويت على هدف الجولة السادسة من الدوري، بالتنافس بين 4 أهداف، وهم:

1- إنهاء عمر جابر أمام المصري البورسعيدي، من صناعة خوان بيزيرا.

2- رأسية محمود تريزيجيه في شباك إنبي، بعد كرة عرضية من محمد هاني.

3- تصويبة محمود عماد لاعب البنك الأهلي، في مرمى فريق بتروجيت.

4- تسديدة أويا اليسارية لاعب وادي دجلة، في شباك فريق كهرباء الإسماعيلية.