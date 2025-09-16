السلطات الأمريكية تطالب بإعدام المتهم في مقتل الناشط كيرك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجهت السلطات الأمريكية تهمة "القتل العمد" إلى تايلر روبنسون، المتهم في قتل الناشط الجمهوري تشارلي كيرك، وطالبوا بإنزال عقوبة الإعدام بحقه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للنائب العام لولاية "يوتا" جيف غراي، الثلاثاء، بشأن قضية اغتيال كيرك.

وقال غراي إن روبنسون وجهت إليه تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، و"استخدام سلاح بغرض الإيذاء" و"عرقلة العدالة".

وأضاف أن النيابة العامة طالبت بعقوبة الإعدام لروبنسون، مؤكدا أن المتهم سيبقى قيد الاحتجاز دون حق الإفراج بكفالة طوال المحاكمة.

والأربعاء، قتل كيرك، المعروف بتأييده للرئيس دونالد ترامب، إثر إصابته برصاصة مجهولة المصدر في رقبته أثناء إلقائه خطابا في فعالية بجامعة يوتا فالي.

وكيرك، مؤسس منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة" غير الربحية، ولديه 5.2 ملايين متابع على منصة شركة "إكس" الأمريكية، و7.3 ملايين متابع على "تيك توك".