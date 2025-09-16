وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى قطر بعد لقاء نتنياهو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ماركو روبيو سيتوجه إلى قطر بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل. وتأتي الزيارة، التي أُعلن عنها يوم الاثنين، فيما لا تزال المنطقة تعيش تداعيات الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة. وتسعى الولايات المتحدة إلى تهدئة التوترات بين إسرائيل وقطر، الحليفين المقربين لها.

ووقف نتنياهو وروبيو جنبا إلى جنب في القدس وقللا من شأن الجدل الذي أثار، ولو لفترة قصيرة، ارتباكا داخل إدارة ترامب. ولم تظهر أي مؤشرات على وجود استياء أو انزعاج أمريكي من الخطوات الإسرائيلية الأخيرة، رغم أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى بوضوح عدم رضاه عن الضربة الإسرائيلية الأحادية ضد حماس في قطر.

وخلال حديثه في قمة تناولت الهجوم الإسرائيلي الأسبوع الماضي، اتهم أمير قطر إسرائيل بعدم الاكتراث بمصير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وأنها تعمل بدلا من ذلك فقط على "ضمان أن يصبح العيش في غزة أمرا مستحيلا".