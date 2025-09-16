 لاتفيا وفنلندا ترحبان بمهمة الناتو لتأمين المجال الجوي للجناح الشرقي للحلف - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 7:21 م القاهرة
لاتفيا وفنلندا ترحبان بمهمة الناتو لتأمين المجال الجوي للجناح الشرقي للحلف

الاتحاد الأوروبي والناتو
ريجا (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 - 6:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 - 6:39 م

رحب رئيسا لاتفيا وفنلندا بمهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجديدة لتأمين المجال الجوي على الجناح الشرقي للحلف، والتي تم إطلاقها ردا على انتهاكات روسيا للمجال الجوي البولندي الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس اللاتفي إدجارس رينكيفيتش في ريجا اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب إن العملية العسكرية، المعروفة باسم "الحارس الشرقي" هي "رد مناسب وصحيح" على الانتهاكات المتعمدة للمجال الجوي البولندي.

من جانبه، قال ستوب: "نحن سعداء للغاية لأن الحارس الشرقي بدأ الآن في المجال الجوي البولندي. نحن نأخذ الدروس المستفادة من هناك ثم سنقوم بتوسيع العملية على طول الطريق أقصى الشمال".

وأضاف أن حقيقة أن تصعيد روسيا لحربها في أوكرانيا يشمل أيضا التوغل في المجال الجوي الأوروبي "غير مقبول ببساطة ويتطلب ردا واضحا".


