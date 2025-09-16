مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين ستيفن ميران بمجلس الاحتياطي الاتحادي

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين أحد كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب في مجلس إدارة الاحتياطي الاتحادي، ما يمنح البيت الأبيض نفوذا أكبر داخل البنك المركزي قبل يومين فقط من التصويت المتوقع لصالح خفض سعر الفائدة الأساسي.

وجاءت نتيجة التصويت على تثبيت ستيفن ميران في المنصب بفارق ضئيل وعلى أسس حزبية إلى حد كبير، حيث أُقرت التسمية بـ 48 صوتا مقابل 47. وكان ميران قد حصل الأسبوع الماضي على موافقة لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ بأصوات الجمهوريين فقط، بينما عارضه جميع الديمقراطيين.

وأثار ترشيح ميران مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الاتحادي عن السياسة اليومية، بعد أن صرح خلال جلسة استماع في وقت سابق من الشهر بأنه سيحتفظ بمنصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، لكنه سيأخذ إجازة غير مدفوعة. وقال أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين إن مثل هذا الترتيب يتعارض مع مبدأ استقلالية الاتحادي.