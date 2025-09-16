 الديمقراطي تيم والز يعلن سعيه للفوز بفترة ولاية ثالثة كحاكم لولاية مينيسوتا - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 8:09 م القاهرة
الديمقراطي تيم والز يعلن سعيه للفوز بفترة ولاية ثالثة كحاكم لولاية مينيسوتا

مينيابوليس (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 - 7:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 - 7:54 م

أعلن الديمقراطي تيم والز، الذي ترشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، اليوم الثلاثاء، أنه سيسعى للفوز بفترة ولاية ثالثة كحاكم لولاية مينيسوتا، حيث يأمل في تخطي الصعاب ليصبح الحاكم الذي يحكم الولاية لأطول فترة.

وقال والز في مقطع مصور ضمن حملته الدعائية نشره عبر موقع يوتيوب، إنه يترشح لأنه لم يستكمل عمله ويرغب في أن تكون مينيسوتا مكانا يحصل فيه الجميع على فرصة للنجاح.

وأضاف والز: "شهدت كيفية مساعدتنا لبعصنا البعض في الأوقات العصيبة. وياللعجب! لقد رأينا أوقاتا رهيبة في العام الجاري. إن قلبي منكسر وأشعر بالغضب بسبب الأشخاص الجميلون الذين فقدناهم بسبب عنف الأسلحة. لكننا يجب أن نتحد في هذه اللحظات".


