قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن بلاده تصر وتركز على الدفاع عن سيادتها واتخاذ الإجراءات لعدم تكرار أي هجوم ومساءلة المتسببين، في أعقاب العدوان الإسرائيلي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الدوحة تثمن موقف الدول العربية والإسلامية المتضامن مع دولة قطر والذي تجلى في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها العاصمة القطرية.

وأشار الأنصاري إلى أن الرسالة التي تُوجَّه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أنَّ خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر.

ولفت إلى أن المفاوضات لا تبدو واقعية خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة.

وأوضح متحدث الخارجية القطرية، أنه لن مناقشة جهود الوساطة في الوقت الحالي حتى يتم الانتهاء من مناقشة ضمان الحفاظ على السيادة القطرية وأمنها.

وشهدت العاصمة القطرية انعقاد قمة عربية إسلامية طارئة، حمل بيانها الختامي لهجة وصفتها بأنها غير مسبوقة من حيث دعوة جميع الدول لمراجعة علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، والمطالبة بتنسيق الجهود لتعليق عضوية تل أبيب في الأمم المتحدة.

كما توجه البيان برسالة مباشرة إلى "الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة"، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، بضرورة أن يكون لهم دور أكثر فعالية في التعامل مع السلوك الإسرائيلي.