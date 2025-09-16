مدبولي: الوصول إلى حجم الإنتاج الأقصى من حقول الغاز خلال 3 أعوام

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن آخر المستجدات بحقل ظهر للغاز الطبيعي.

وقال خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، إن تراجع سداد مستحقات الشريك الأجنبي قبل أعوام، أدى إلى تراجع أعمال رفع الكفاءة وزيادة الطاقة الإنتاجية للحقل.

وأشار إلى أن الحقل بدأ العودة في الإنتاج مع انتظام سداد المستحقات، مشددًا على أن «تلك الحقول ليست مستدامة، بل مصادر ناضبة مع مرور الوقت».

وأضاف: «أي حقل له عمر طبقًا للاحتياطي الخاص به، وكل عام يقل الإنتاج، والحكومة تحاول إطالة أمد الموضوع بمجموعة من الأعمال الهندسية، إضافة إلى استكشافات جديدة في مناطق أخرى لضمان زيادة وثبات الموارد المصرية».

وتوقع الوصول إلى حجم الإنتاج الأقصى من الحقول خلال مدة تتراوح ما بين عامين إلى 3، خاصة مع بدء عودة عجلة الإنتاج والاكتشافات الجديدة.

وأعرب رئيس الوزراء، عن أمله في ظهور اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل عقود الامتياز لشركات كبرى.