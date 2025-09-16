 ترامب: سأرفع دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 9:26 ص القاهرة
ترامب: سأرفع دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز

واشنطن-د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 - 9:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 - 9:10 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من أمس الاثنين، إنه سيرفع دعوى تشهير بقيمة 15 مليون دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز، متهما إياها بأنها " الناطق الفعلي" للحزب الديمقراطي اليساري الراديكالي.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "ذا تايمز تتبع منذ عقود أسلوب الكذب بشأن رئيسكم المفضل (أنا) وأسرتي وأعمال وحركة أمريكا أولا واجعل أمريكا عظيمة مجددا (ماجا) وأمتنا بأكملها".

وأضاف: "تم السماح لنيويورك تايمز بالكذب بحرية بشأني وتشويهي والافتراء علي لفترة طويلة، وهذا يتوقف الآن"، متابعا أنه يتم تقديم الدعوى في فلوريدا.

ولم تعلق الصحيفة على الفور على منشور ترامب.

