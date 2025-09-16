ترامب: سأرفع دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من أمس الاثنين، إنه سيرفع دعوى تشهير بقيمة 15 مليون دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز، متهما إياها بأنها " الناطق الفعلي" للحزب الديمقراطي اليساري الراديكالي.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "ذا تايمز تتبع منذ عقود أسلوب الكذب بشأن رئيسكم المفضل (أنا) وأسرتي وأعمال وحركة أمريكا أولا واجعل أمريكا عظيمة مجددا (ماجا) وأمتنا بأكملها".

وأضاف: "تم السماح لنيويورك تايمز بالكذب بحرية بشأني وتشويهي والافتراء علي لفترة طويلة، وهذا يتوقف الآن"، متابعا أنه يتم تقديم الدعوى في فلوريدا.

ولم تعلق الصحيفة على الفور على منشور ترامب.