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المنتخب الأمريكي يخسر أمام نظيره الكندي للمرة الأولى منذ عام 1985

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 11:07 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 11:07 ص

تلقى المنتخب الأمريكي لكرة القدم الهزيمة أمام نظيره الكندي للمرة الأولى منذ عام 1985، حيث خسر أمامه صفر / 2 فجر اليوم ضمن منافسات النسخة الأولى من بطولة دوري أمم الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم حسم المنتخب الكندي المواجهة لصالحه بهدفين في الشوط الثاني سجلهما ألفونسو ديفيز ولوكا كافاليني في شباك المنتخب الأمريكي الذي يدربه المدير الفني جريج بيرهالتر.

وكان آخر انتصار سابق للمنتخب الكندي على نظيره الأمريكي قد جاء قبل 34 عاما في فانكوفر، وفازت كندا حينها 2 / صفر.


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