مفوض أممي: تهديدات أمريكا الأخيرة لضرب البنية التحتية المدنية في إيران قد ترقى إلى أخطر الجرائم الدولية

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، من أن التهديدات الأخيرة التي وجهتها الولايات المتحدة لضرب البنية التحتية المدنية في إيران قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وقال تورك متحدثا في جنيف، إنه يستنكر "سلسلة الخطابات التحريضية المستخدمة في حرب الشرق الأوسط" من قبل جميع الأطراف.

وسلط الضوء على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة "بإبادة حضارة بأكملها واستهداف البنية التحتية المدنية"، دون ذكر الرئيس الأمريكي صراحة.

وقال مسئول حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: "هذا أمر يثير الغثيان"، مضيفا أن "تنفيذ مثل هذه التهديدات يرقى إلى أخطر الجرائم الدولية".

وتابع تورك: "بموجب القانون الدولي فإن مهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية عمدا هي جريمة حرب.. ويجب محاسبة أي شخص مسئول عن جرائم دولية أمام محكمة مختصة".

ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الوضع والمساعدة في حماية المدنيين.