الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية

أعلنت السعودية، مساء الثلاثاء، اعتراض صواريخ بالستية في خضم تعرض دول الخليج لهجمات من إيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، في تصريح صحفي، إنه تم اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية.



وتواصل إيران هجماتها على عدد من دول الخليج في وقت دخلت فيه الحرب بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل يومها الـ39، وسط مساع للتوصل إلى اتفاق لإنهائها وتهديدات بتصعيد أوسع.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية باعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية في المنطقة الشرقية، وأشار إلى سقوط أجزاء من حطام الصواريخ الباليستية في محيط منشآت للطاقة، مؤكدا أنه جارٍ تقدير الأضرار، دون مزيد من التفاصيل.

وتقول طهران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل ما تصفها بأنها قواعد ومصالح أمريكية، غير أن بعض هذه الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.