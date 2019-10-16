الفحوصات تطمئن صلاح «السعيد» بالعودة لتدريبات ليفربول

لم يتمكن نجم ليفربول محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي من إخفاء سعادته بعد عودته إلى التدريبأت واقتراب جاهزيته للمشاركة في مباراة مانشستر يونايتد، وفقًا لتقارير صحفية بريطانية.

وكانت الشكوك قد أُثيرت حول مشاركة محمد صلاح في مباراة مانشستر يونايتد المقبلة، بعد تعرضه للإصابة في كاحل القدم الأيسر خلال مشاركته في مواجهة ليستر سيتي الأسبوع قبل الماضي.

وأفادت صحيفة دايلي ستار البريطانية أنه كان من المفترض أن يغيب محمد صلاح عن عدة مباريات للريدز بعد الإصابة التي تعرض لها، إلا أن الفحوصات التي أجراها أثبتت عن عدم وجود أي ضرر دائم من ناحية الإصابة.

واستعرضت الصحيفة ابتسامات محمد صلاح في الحصة التدريبية التي خاضها مع الفريق في ميلوود أمس الثلاثاء، حيث بدا أنه مستعدًا للعودة إلى التشكيل الأساسي في اللقاء القادم.

ويحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.