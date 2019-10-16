الإمارات: إطلاق أول شركة طيران اقتصادي في أبوظبي

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أعلنت شركتا "الاتحاد للطيران و"العربية للطيران" الإماراتيتين، الاتفاق على إطلاق شركة "العربية للطيران أبوظبي" أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة بأبوظبي.

وستكون "العربية للطيران أبوظبي" مشروعا مشتركا مستقلا، تتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً ومركزاً رئيسياً لعملياتها، وستقوم الشراكة الجديدة بدعم شبكة الوجهات والخدمات التي تقدمها الاتحاد للطيران، وستلبي بدورها احتياجات قطاع السفر منخفض التكلفة والمتنامي في المنطقة.

وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "نسعى من خلال الشراكة مع العربية للطيران لإطلاق أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، لدعم السياحة بالإمارة".

كما صرح عادل ال علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران بأن "الشركة الجديدة ستعتمد على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة، كما سيتولى مجلس إدارتها، الذي يتألف من أعضاء يتم ترشيحهم من قبل الشركتين، مسؤولية توجيه استراتيجية الشركة المستقلة وتطوير أعمالها".