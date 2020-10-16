قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إن أذربيجان تمكنت من السيطرة على الوضع في إقليم ناغورني قره باغ، بفضل الجهود الدبلوماسية التي بذلتها.

وأضاف «علييف» في حوار خاص لفضائية «فرانس 24»، مساء الجمعة، أن أذربيجان ليس لديها مرتزقة، موضحًا أنها ليست بحاجة إلى مرتزقة، لأنها تمتلك جيش مكون من أكثر من مائة ألف مائة جندي، فضلًا عن أن ما تقوم به أذربيجان على الأرض دليل أن جيشها يستطيع تحرير أراضيه بنفسه.

وعن طلبه من ماكرون الاعتذار بعد تصريح الأخير، الخاص بوجود 300 مقاتل سوري بين صفوف الأذربيجانيين، أوضح أنهما تحدثا، لكن لم تُقدم له أي أدلة على هذا التصريح.

وأشار إلى أن محادثته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كانت إيجابية، معقبًا: «التزمنا بإيجاد حل سياسي للنزاع، وقيل لي بأن فرنسا ستبقى حيادية».

ولفت إلى أن أذربيجان تؤيد الموقف المحايد لفرنسا، مضيفًا أن وجود حلفاء لكل بلد أمر طبيعي.