فاز صديق خان، عمدة مدينة لندن، اليوم السبت، بولاية ثالثة على التوالي، متفوقاً على منافسته المحافظة سوزان هول، بأغلبية كبيرة.

ومع إعلان جميع الدوائر الانتخابية المحلية الـ14 نتائجها، فاز خان متفوقاً على هول بفارق كبير.

وحصل العمدة الحالي على 44 % من الأصوات، مقارنة بـ33 % لهول، وبأغلبية كبيرة بلغت 276 ألفاً و428 صوتًا، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ويأتي فوز خان ليزيد من الخسائر الكبيرة التي مني بها حزب المحافظين الحاكم في المجالس المحلية في إنجلترا وويلز.

وفقد المحافظون في هذه الانتخابات الجزئية السيطرة على 10 مجالس محلية كما خسروا مقعد مدينة بلاكبول في مجلس العموم لمصلحة حزب العمال وبفارق شاسع من الأصوات التي تم الإدلاء بها تزامنا مع التصويت في المجالس المحلية.

وكان متوقعا أن يخسر صديق خان منصبه في هذه الانتخابات بسبب تذمر سكان لندن من سياساته وخاصة تلك المتعلقة بالبيئة وما نجم عنها من تقييد كبير لحركة المركبات.

ويمثل فوز خان ضربة جديدة للمحافظين وخاصة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي كان يأمل في هزيمة ساحقة لحزب العمال المعارض في العاصمة البريطانية.

ويتوقع معظم المحللين أن يفوز العمال بقيادة كير ستارمر بالانتخابات العامة المقبلة التي لم يتم تحديد تاريخها بعد، لكنه من المرجح أن تجرى قبل نهاية هذا العام.