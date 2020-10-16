جونسون يتوقع عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست

يتوقع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون سيناريو عدم التوصل لاتفاق، في ضوء التقدم الضئيل الذي يتم إحرازه بالنسبة لاتفاق تجاري بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لكنه ترك الباب مفتوحا أمام استمرار المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح جونسون أن بريطانيا ستغادر النظام التنظيمي للتكتل في نهاية العام بدون تطبيق اتفاق تجاري شامل "ما لم يكن هناك بعض التغييرات الجوهرية في النهج"من جانب الاتحاد الاوروبي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف "لقد خلصت إلى أنه يتعين أن نكون مستعدين في الأول من يناير بترتيبات، مماثلة أكثر لترتيبات استراليا، اعتمادا على مبادئ بسيطة للتجارة الحرة العالمية" وذلك في إشارة إلى الحد الأدنى للقواعد في منظمة التجارة العالمية.

ورغم مرور ثمانية أشهر على خروج بريطانيا بشكل رسمي من التكتل الأوروبي، فإن إحراز تقدم بشأن التوصل لاتفاق تجاري بنهاية العام لا يزال بعيد المنال.

ويدور الخلاف بين الجانبين في المحادثات بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية المستقبلية حول مصايد الأسماك، وتوفير ضمانات بشأن المعايير البيئية والاجتماعية، وإدارة النزاعات المحتملة.

وقد أعرب الجانبان عن خيبة أملهما في نتائج المحادثات في الأيام القليلة الماضية ، لكن كل الدلائل تشير إلى إطالة أمد المفاوضات بعد الموعد النهائي يوم الخميس الذي وصفته لندن ذات مرة بأنه آخر فرصة واقعية للتوصل إلى اتفاق.