الأهلي يهزم سبورتنج في دوري مرتبط السلة

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حقق الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي الفوز اليوم السبت على سبورتنج بنتيجة ٦٨-٦٥ في إطار مباريات الدورة المجمعة الأولىمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وأقيمت المباراة مساء اليوم على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية، والتي تمثل أهمية كبيرة لفريق رجال سلة الأهلي والجهاز الفني واللاعبينفي مشوار البطولة.

وواصل الفريق عروضه القوية التي يقدمها في الفترة الأخيرة بعدما توج بلقب بطولة منطقة القاهرة، ثم حقق لقب البطولة العربية للأندية، فيماحقق الفوز في جميع مبارياته التي خاضها ببطولة دوري المرتبط حتى الآن.

كما حقق فريق ١٨ سنة المرتبط لكرة السلة الفوز على سبورتنج بنتيجة ٦٢-٤٧.