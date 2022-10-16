 عمدة إسطنبول يعلن السيطرة على حريق اندلع بمبنى سكني بالمدينة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمدة إسطنبول يعلن السيطرة على حريق اندلع بمبنى سكني بالمدينة

د ب أ
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 2:01 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 2:01 ص

أعلن عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، السيطرة على الحريق الذي اندلع في مبنى سكني مؤلف من 24 طابقا في اسطنبول، أكبر مدن تركيا، في وقت سابق من اليوم السبت.

وقال أوغلو في تغريدة على تويتر إنه تم إخلاء المبنى بدون وقوع إصابات،وأضاف أنه لم يتضح سبب الحريق بالتحديد على الفور.

وقالت دائرة الإطفاء في اسطنبول في وقت سابق، إن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق الذي نشب في حي كاديكوي باسطنبول، على الجانب الآسيوي من المدينة.

وأفادت قناة "تي آر تي" الرسمية أنه تم قطع الكهرباء في حي فيكيرتيبي والمناطق المحيطة، كإجراء احترازي.

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، الأسبوع الماضي، إثر انفجار ترتب عليه اندلاع حريق بشقة في فيكيرتيبي.

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