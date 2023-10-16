قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، إن دولة الاحتلال الإسرائليية، تسعى دائما لاستهداف الصحفيين؛ من أجل توحيد خطابها للإعلام، متابعًا: «نتعرض لحرب عسكرية، بمثابة إرهاب دولي منظم يصل إلى الإبادة الجماعية، فضلا عن سعي إسرائيل المستمر لتضليل المجتمع الدولي».

وأضاف خلال اتصال هاتفي بالإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج «مساء dmc» والذي يعرض على شاشة «dmc»، مساء الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات ببث بيانات كاذبة للمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل منع الرأي العام الدولي من التحرك لإنقاذ الأوضاع في غزة.

وأشار إلى نشر الاحتلال أنباءً كاذبة بشأن استهداف المقاومة للأطفال الإسرائيليين، موضحًا أن أكثر من مليوني شخص باتوا مهددين بالتهجير من أراضيهم في فلسطين.

وتابع: «هي عملية كاملة تقوم بها سلطات الاحتلال، تعتمد على الرأي العام الدولي؛ من أجل تشويه سمعة الشعب الفلسطيني والعرب، وتستمد من ذلك شرعيتها في العلميات الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني».

وأكد أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه، قائلا: «نحن أصحاب الأرض منذ فجر التاريخ، هذه الأرض لنا، ونبذل جهودًا منظمة مع الصحفيين في الداخل والخارج؛ من أجل نقل الرواية الحقيقية بكل اللغات، إلى كل الجهات الإعلامية في العالم».

وتقدم بالتحية للشعب المصري، الذي وصفه بـ«سند فلسطين الدائم»، لافتًا إلى أن مصر تؤدي دورها من أجل دعم القضية الفلسطينية، ومحاولة إنقاذ الشعب الفلسطيني.