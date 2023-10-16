 تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. إلغاء حفل ماجدة الرومي فى العاصمة العمانية - بوابة الشروق
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تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. إلغاء حفل ماجدة الرومي فى العاصمة العمانية


نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 8:03 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 8:03 م

قررت دار الأوبرا بدولة عمان، إلغاء حفلي ماجدة الرومى الذى كان من المقرر إقامتهما، يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، حيث أعلنت دار الأوبرا السلطانية مسقط في بيانا لها عن إلغاء حفل يوم المرأة العمانية وإيقاف كل الحفلات الأخرى حتى إشعار آخر، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وجاء نص البيان كالآتي: «تعلن دار الأوبرا السلطانية مسقط عن إلغاء حفل يوم المرأة العمانية وإيقاف كافة الحفلات الأخرى حتى إشعار آخر وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق».


وكانت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى، نعت الإعلامية اللبنانية جيزيل خورى، التي رحلت أمس الأحد عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وغردت ماجدة الرومى، عبر حسابها على تويتر، قائلة: «وداعا يا صديقتي الغالية وداعا يا (جيزيل) الكرامة والهامة اللبنانيّة العالية، كم سأشتاق لوجهكِ الحبيب يا صديقتي وكم سأفتقد لوجودك بيننا يا لؤلؤة الاعلام اللبناني والعربي، ووجه لبنان الجميل وحبيبة بيروت السيادة».

https://www.instagram.com/p/CydHH5lIo28/?

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