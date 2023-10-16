وزير الدفاع الألماني يتفقد أحد مواقع نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي آرو

يجري وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، جولة تفقدية في أحد المواقع المخططة لاستقبال نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "آرو" للوقوف على متطلبات الإنشاء السريع للنظام.



ووصل الوزير اليوم الاثنين إلى قاعدة هولتسدورف الجوية، حيث من المنتظر أيضا حضور رئيسي حكومة ولايتي براندنبورج، ديتمار فويدكه، وسكسونيا-أنهالت، راينر هاسيلوف. ويقع المطار العسكري على حدود الولايتين الألمانيتين.



وتعتزم الحكومة الألمانية شراء نظام الدفاع الجوي "آرو" من إسرائيل، والذي بمقدوره تحييد الصواريخ المنطلقة على ارتفاعات عالية. وسيكون مطار هولتسدورف العسكري هو الأول من بين ثلاثة مواقع سيقام فيها النظام في ألمانيا.



وتتعلق زيارة الوزير أيضا بخطط نشر مروحيات نقل ثقيلة جديدة للقوات المسلحة الألمانية. وسيجعل هذان المشروعان الكبيران من هولتسدورف أحد أهم مواقع القوات الجوية في ألمانيا.