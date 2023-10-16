محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية في حديقة روكسي بمصر الجديدة

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بدء أعمال رفع كفاءة الحديقة التى تتوسط ميدان روكسى بمصر الجديدة، فى إطار جهود المحافظة لزيادة المسطحات الخضراء، وإظهار الميادين العامة بالمظهر الحضاري والجمالي.

وأكد محافظ القاهرة، فى بيان اليوم الإثنين، أن ملف النظافة والتجميل يعد أحد أهم أولويات العمل داخل محافظة القاهرة لما له من أثر بيئي وكذلك لأثره المباشر على صحة المواطنين، لافتا إلى أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.

وثمن ما تقوم به هيئة نظافة وتجميل القاهرة من أجل استعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة، وكذلك سعيها لتطبيق كل الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بها.

جدير بالذكر أن أعمال التطوير تتضمن البدء في رفع كفاءة الإنشاءات والبنية التحتية بطول الحديقة مع رفع كفاءه المزورعات والشتلات والأشجار وتكثيف شامل للمسطحات الخضراء والأحواض التجميلية.