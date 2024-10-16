إصابة طالبة بعد سقوطها من أعلى أدوار مدرسة في سمالوط بالمنيا

أصيبت طالبة بمدرسة سمالوط الثانوية التجارية، بكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، بعد سقوطها من أعلى أدوار المدرسة، وتم نقلها لمستشفى سمالوط التخصصي، لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء أحمد الحيني مساعده للمرور والحماية المدنية والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بورود بلاغ من مدرسة سمالوط الثانوية التجارية، بسقوط طالبة من أعلى أدوار المدرسة.

وانتقل لمحل الواقعة اللواء أحمد الحيني، والعميد حسن محمد سعيد مأمور المركز، والرائد محمد أبو العزايم رئيس مباحث المركز، وسيارة الإسعاف، وبالانتقال والفحص، تبين سقوط طالبة بمدرسة سمالوط الثانوية التجارية، من الطابق الثالث بالمدرسة قرب الانتهاء من اليوم الدراسي.

وتبين بعد إجراء التحريات الأولية لمباحث المركز التي أجراها الرائد محمد أبو العزايم، تبين أن الطالبة سقطت من أعلى الأدوار، ولا توجد شبهه في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف والتي استدعت أهليتها لسماع أقوالهم.