محمد الدهراوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكاراتيه

تقدم محمد الدهراوي بأوراق ترشحه على منصب رئاسة الاتحاد المصري للكاراتيه لدورة جديدة خلال الدورة من 2024 حتى 2028، وهو نفس الأمر بالنسبة للقائمة التي سيخوض بها غمار الانتخابات.

ولم تتقدم سوى قائمة الدهراوي بأوراق ترشحها في أول أيام فتح باب الترشيح الذي تم اليوم الأربعاء، وكان ذلك في حضور مندوب من اللجنة الأوليمبية المصرية ومندوب من الاتحاد.

وضمت قائمة الدهراوي كلا من سيد نصر على منصب نائب الرئيس، ويتواجد في القائمة على منصب العضوية كلا من عصام الدين عبدالرؤوف وسامح الشبراوي ومحمد سعد وأمين الزعبلاوي وخليفة السيد عبدالله وأحمد عزت مبروك.

كما ضمت القائمة أعضاء احتياطيين وهم رجب حسن، حسام موسى، أحمد زكريا، أحمد عبد الله.

ومن المقرر أن فتح باب الترشيح حتى 22 أكتوبر الجاري على أن تقام الانتخابات يوم 16 نوفمبر المقبل.

وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد الكاراتيه حضور 259 هيئة لها حق التصويت.

وتقام الانتخابات في الاتحاد المصري للكاراتيه بنظام القائمة المغلقة، القائمة الأصلية المرشحة وعددهم (رئيس ونائب و ست أعضاء) وكذلك عن أفراد قائمة المرشحين الاحتياطيين والتي تبلغ عددهم (أربعة).

وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري، للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

جدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات والهيئات الرياضية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.